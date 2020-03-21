"كورونا" يعطل حركة النقل الجوي في العالم

تسببت المخاوف من تفشي فيروس كورونا، اليوم السبت، في تعطل حركة الطيران في مختلف أرجاء العالم.

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وفي هذا الصدد، قررت شركة طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران على مستوى العالم، تعليق جميع رحلاتها إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتي نيويورك ونيوجيرزي الأمريكيتين، اعتبارا من 23 و24 مارس وحتى إشعار آخر.

وأكدت الشركة في بيانها أنها ستوقف مساراتها لأن وباء كورونا أدى إلى تقويض الطلب العالمي على السفر.

بدورها، أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان السبت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين في سبيل احتواء كورونا.

واستثنت باكستان من القرار رحلات الشحن والرحلات الدبلوماسية.

من جهة أخرى، قالت حكومة فيتنام في بيان السبت إنها ستعلق جميع الرحلات الجوية القادمة لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك في بيان إن "فيتنام ستعلق جميع الرحلات التي تقل مسافرين أجانب لتقليل عدد الأشخاص القادمين إلى البلاد"، دون أن يحدد إطارا زمنيا.

إلى ذلك، قالت شركة "إيزي جت" البريطانية للرحلات الجوية منخفضة التكلفة إنها ستوقف معظم طائراتها اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل في ظل القيود المفروضة على حركة السفر من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران إنها ستسير رحلات لإعادة العملاء إلى أوطانهم على مدى عطلة نهاية الأسبوع وإنها تتوقع الانتهاء منها بحلول يوم الاثنين، ليقتصر عملها بعد ذلك على عدد محدود من الرحلات الأساسية على بعض المسارات.

المصدر: رويترز