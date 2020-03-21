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طيران الإمارات تعلق الرحلات إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتين أمريكيتين

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طيران الإمارات تعلق الرحلات إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتين أمريكيتين
Reuters Christopher Pike
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قررت شركة طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران على مستوى العالم، تعليق جميع رحلاتها إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة "رويترز" اليوم السبت، أنه بحسب ماورد في رسائل بريد إلكتروني داخلية للشركة ستتوقف الرحلات الجوية إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا اعتبارا من 23 مارس وحتى إشعار آخر.

وفي رسالة أخرى، قالت الشركة إنها ستعلق الرحلات إلى مطار "جون كيندي" في نيويورك ومطار "نيوارك إي.دبليو.آر" في نيوجيرسي اعتبارا من 24 مارس وحتى إشعار آخر.

وفي الرسائل الإلكترونية قالت الشركة، التي علقت بالفعل العشرات من مساراتها إنها ستوقف هذه المسارات لأن وباء كورونا أدى إلى تقويض الطلب العالمي على السفر.

المصدر: رويترز

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