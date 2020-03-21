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تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

مستشفى ميلوز الميداني يستقبل المصابين بكورونا تحت إشراف الجيش الفرنسي

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مستشفى ميلوز الميداني يستقبل المصابين بكورونا تحت إشراف الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي يصل لمستشفى مدينة ميلوز
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وصلت الدفعة الأولى من المصابين بفيروس كورونا إلى مستشفى مدينة ميلوز الميداني الذي ستتم إدارته بالكامل من قبل طواقم طبية عسكرية، تحت إشراف الجيش الفرنسي.

وحطت 6 شاحنات من أصل 16 شاحنة للجيش كانت قد انطلقت إلى ميلوز صباح أمس الجمعة، رحالها أمام مستشفى إميلي مولر المدني شرق البلاد، مصحوبة بسيارات وسائقي دراجات من شرطة.

وتم تجهيز المستشفى الميداني في ساحة الانتظار المخصصة عادة لموظفي المستشفى، حيث تم وضع خيمة وتخصيص شاحنات نقل القوات منذ أمس الجمعة، بالإضافة إلى مولد كهربائي.

وأشار مصور وكالة فرانس برس صباح اليوم السبت إلى وجود نحو خمسين جنديا في المكان كانوا يحملون حقائبهم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعبئة الجيش لكي يساهم في الجهود الطبية المبذولة لمكافحة الفيروس، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن المستشفيات والطواقم الطبية العاملة.

ويتعرض عدد من المستشفيات الفرنسية خاصة شرق البلاد لضغط شديد بسبب تزايد عدد المصابين بكورونا ونقص المعدات الطبية اللازمة.

المصدر: Le figaro

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