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تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

القارة السمراء لم تنجو من "كورونا".. الفيروس يستشري في دولها ويستهدف وزيرا بارزا

أخبار العالم

القارة السمراء لم تنجو من
Reuters Feisal Omar
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أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، اليوم السبت، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القارة السمراء تجاوزت الألف شخص.

وأكدت المراكز التابعة للاتحاد الإفريقي، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن الفيروس الجديد انتشر حتى الآن في 40 على الأقل، من أصل 54 دولة إفريقية.

وتتصدر مصر الآن قائمة أكثر دول القارة السمراء تضررا بالوباء، بتسجيلها حتى اليوم 285 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتليها جمهورية جنوب إفريقيا (200 وحالتين).

وأعلنت وزيرة الصحة في أنغولا، سيلفيا لوتوكوتا، للتلفزيون الرسمي اليوم عن تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدتين بالفيروس في أراضي البلاد.

وفي بوركينا فاسو، أكد وزير الخارجية، ألفا بارى، إصابته بفيروس كورونا.

في الوقت نفسه، قررت سلطات ساحل العاج إغلاق حدود البلاد اعتبارا من يوم الاثنين، ضمن إطار إجراءات ردع تفشي الفيروس، فيما تبحث الجهات المختصة في إثيوبيا ما قد يجلبه الفيروس من التداعيات على الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في وقت لاحق من العام الجاري.

المصدر: أسوشيتد برس

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