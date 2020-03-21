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إيران تعلن عن دواء لعلاج "كورونا" سيكون في الأسواق في غضون 10 أيام

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إيران تعلن عن دواء لعلاج
Reuters
عمليات تعقيم في إيران
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أعلن رئيس منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، اليوم السبت، أن إيران أنتجت دواء تركيبيا لعلاج فيروس كورونا سيكون جاهزا في الأسواق في غصون 10 أيام.

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وقال شانه ساز إن طهران تمكنت من إنتاج دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وإن هذا الدواء سيتم توزيعه في الأسواق في غضون أسبوع إلى عشرة أيام.

وأضاف شانه ساز إنه تم إدخال المواد الأولية الخاصة بالدواء أمس إلى إيران، مؤكدا أن عملية إنتاج الدواء الإيراني قد بدأت عمليا.

وأكد المسؤول الصحي الإيراني أنه تم اختبار الدواء على عدد من المرضى، مضيفا أنه خضع للاختبار السريري وحصل على الرخص اللازمة.

المصدر: RT

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