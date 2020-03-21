ماليزيا.. وفاة واحدة وأكثر من 150 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم السبت، عن تسجيلها وفاة واحدة و153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرح المدير العام لمصلحة الصحة في ماليزيا، نور هشام عبد الله، اليوم للصحفيين أن المتوفي رجل في سن 50 عاما، مؤكدا أن عدد ضحايا الوباء في البلاد ارتفع بذلك إلى أربع وفيات و1183 إصابة مؤكدة، أي أكبر حصيلة مصابين في منطقة جنوب شرق آسيا.

وأشار المسؤول إلى أن 90 على الأقل من الإصابات الجديدة مرتبطة بتجمع إسلامي نظم أواخر فبراير الماضي في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور بحضور نحو 16 ألف شخص من مختلف دول المنطقة.

وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ماليزيا مائة شخص.

المصدر: Malaysia Kini