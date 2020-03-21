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الصين ترسل 4 شحنات طبية كمساعدة إلى إيران لمواجهة كورونا

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الصين ترسل 4 شحنات طبية كمساعدة إلى إيران لمواجهة كورونا
Reuters
شحنة مساعدات طبية- تعبيرية
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أعلن السفير الإيراني لدى بكين، محمد كشاورز زادة، السبت، أن الصين أرسلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شحنات على الأقل من المساعدات الطبية إلى إيران.

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وقال كشاورز زادة إنه تزامنا مع عيد "النوروز"، أي بدء العام الفارسي الجديد، تم إرسال شحنة تزن 14.5 طن بواسطة طائرة شحن إلى طهران.

ولفت إلى أن القنصليتين الإيرانيتين في غوانجو وشنغهاي سترسلان شحنات أخرى من المساعدات الطبية في الساعات المقبلة إلى ايران.

من الجدير ذكره، أنه تم لغاية الآن إرسال 18 شحنة من المساعدات الطبية والصحية والدوائية المقدمة من الحكومة الصينية إلى طهران لمكافحة فيروس كورونا.

المصدر: فارس

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