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اليابان تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا

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اليابان تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا
Reuters
عدد الإصابات بكورونا في اليابان يتخطى الألف
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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم السبت، أن اليابان سجلت حتى الآن 1016 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، انتقلت محليا.

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وقالت هيئة الإذاعة إن عدد المصابين سيرتفع إلى 1728 مصابا إذا تم ضم 712 حالة إصابة من السفينة السياحية التي رست قرب طوكيو الشهر الماضي.

ورغم أن العدد ما زال في تزايد مستمر، إلا أن اليابان بدأت تقليص بعض الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة انتشار الوباء.

فقد أعلنت أمس الجمعة أنها لن تمدد إغلاق المدارس، ما يمهد الساحة لاستئناف الدراسة في بداية العام الدراسي في شهر أبريل القادم.

وباتت إقامة دورة الألعاب الأولمبية الدولية المقررة في 24 يوليو محل شك مع انتشار كورونا وإلغاء أحداث رياضية في أنحاء العالم، بينما قال منظمو هذه الأولمبياد مرارا إن الدورة ستقام كما هو مقرر.

المصدر: رويترز

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