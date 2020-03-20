اليابان تسعى لإعادة فتح المدارس والفلبين وتايوان تسجلان إصابات جديدة بكورونا

تسعى اليابان إلى إعاداة فتح المدارس التي تم إغلاقها إثر تفشي فيروس كورونا، بأسرع وقت، فيما سجلت الفلبين وتايوان إصابات جديدة بالفيروس المستجد.

إقرأ المزيد

وقد أفادت وكالة الأنباء اليابانية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أصدر تعليمات في اجتماع لفريق عمل مكافحة فيروس كورونا، بوضع خطوات ملموسة على وجه السرعة لإعادة فتح المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد في أبريل.

وعلق آبي الشهر الماضي عمل منظومة التعليم في البلاد بالكامل من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية، حتى عطلة الربيع في أواخر مارس، للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس.

بدورها، قالت الحكومة التايوانية في بيان اليوم إن البلاد سجلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا ورصدت 27 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي في الجزيرة إلى 135 حالة.

أما الفلبين، فقد أعلنت اليوم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، فيما تقبع البلاد تحت حجر صحي مشدد.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين في الفلبين إلى 230 شخصا، وعدد الوفيات إلى 18.

المصدر: رويترز