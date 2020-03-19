إصابة نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية بفيروس كورونا

قال مسؤولون إن يوشيرو موري، رئيس لجنة تنظيم أولمبياد طوكيو 2020 سبق وتقابل في العاشر من مارس مع نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية الذي اكتشف بعد ذلك إصابته بفيروس كورونا.

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ولكن مسؤولا في مكتب موري أوضح، اليوم الخميس، أن رئيس أولمبياد طوكيو لم يخضع لكشف الفيروس، إذ لم تظهر عليه المتطلبات اللازمة لفعل ذلك، كما أنه لا توجد عليه أي أعراض للمرض.

وأضاف المسؤول: "يذهب موري إلى المستشفى 3 مرات أسبوعيا لغسل الكلى، لذا لو أصيب بالحمى فسيستطيع الأطباء إخضاعه للكشف".

وحضر موري، البالغ عمره 82 عاما، وكوزو تاشيما نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية اجتماعا متعلقا بكأس للرغبي في العاشر من مارس. وخضع تاشيما لاختبار للكشف عن فيروس كورونا يوم الثلاثاء، وجاءت النتيجة إيجابية، أي أنه مصاب.

وأشار جون كوسوموتو المتحدث باسم اللجنة المنظمة لكأس العالم للرغبي، إلى أن الاجتماع حضره 60 شخصا، وأن موري كان يجلس على بعد 10 أمتار من تاشيما على الجانب الآخر من الطاولة.

وأبلغ يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، الصحفيين أن شينزو آبي، رئيس الوزراء، اجتمع مع موري يوم 16 مارس، بدون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

وتابع: "مراكز الصحة تتخذ كل الإجراءات الضرورية بمجرد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا، ومن بين ذلك التعرف على المخالطين لهم".

وتزداد الشكوك بشأن إمكانية إقامة أولمبياد طوكيو كما هو مخطط لها بسبب عدم وضوح الرؤية من جراء انتشار كورونا، لكن مسؤولي البطولة والحكومة اليابانية أكدوا انطلاقها في موعدها وأنها ستقام بحضور الجماهير.

المصدر: رويترز