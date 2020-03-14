رئيس وزراء اليابان يؤكد إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في موعده

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبلين ستبقى في موعدها، رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار آبي إلى أنه لا نية لحكومته لإعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس "كوفيد-19" الذي طال أكثر من 140 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 5400 حول العالم.

وجاء كلام آبي بعد يومين على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الألعاب لمدة عام بعد الإرباك الكبير الذي سببه الفيروس في رزنامة الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء الياباني في تصريحات اليوم السبت "سنقوم بتعاون وثيق مع المسؤولين ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أي شيء".

وأضاف: "نريد استضافة الألعاب كما هو مقرر من دون أي متاعب من خلال التغلب على انتشار الفيروس".

وسبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق، وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالميا على الصعيد الرياضي، والذي يقام مرة كل أربعة أعوام.

ورصدت اليابان ميزانية تقدر بنحو 12 مليار دولار لإقامة ألعاب طوكيو.

المصدر: أ ف ب