وفاة 3 أتراك بهولندا جرّاء الإصابة بـ"كورونا"

توفي 3 أتراك، الجمعة، في هولندا، جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد(كوفيد-19).

وقال السفير التركي لدى هولندا، شعبان ديشلي، إن أعمار الأشخاص الثلاثة 82، و70، و66، وهما رجل وامرأتان، وأنه كانت لديهم العديد من الأمراض المزمنة.

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وأوضح السفير ديشلي، أن هناك 5 أتراك آخرين يخضعون للعلاج في العناية المركزة بالمستشفيات الهولندية جرّاء إصابتهم بالفيروس، مشددًا على أن السفارة تتابع عن كثب حالات المرضى من الجالية التركية بهولندا.

وفي السياق ذاته شدد السفير على أنهم (في السفارة) قدموا كافة أشكال الدعم لذوي المتوفين الأتراك، والمرضى، وأنهم على أهبة الاستعداد لتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم هناك.

ولفت ديشلي إلى صعوبة نقل جثامين من توفوا إلى تركيا، مؤكدًا أن "صعوبة نقلها يرجع لقرارات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، واتحاد النقل الجوي الدولي(IATA)، وليس بسبب الحكومة التركية كما يُرّوج له"

وأوضح أنهم سيقومون بدفن المتوفين في المقابر المخصصة للمسلمين بهولندا.

والجمعة، وصل عدد المصابين بالفيروس في هولندا إلى 2994 بعد تسجيل 534 حالة جديدة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 106 حالات بعد تسجيل 30 وفاة جديدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية في المساجد والكنائس.

المصدر: الأناضول