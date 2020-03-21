سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا وتايلاند تعلن أكبر حصيلة يومية للإصابات

أعلنت سنغافورة، اليوم السبت، عن أول حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا، وقالت إنهما لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى، فيما سجلت تايلاند أكبر عدد إصابات في يوم واحد.

وقالت وزارة الصحة إن سيدة سنغافورية عمرها 75 عاما ورجلا إندونيسيا يبلغ من العمر 64 عاما توفيا صباح اليوم السبت.

وفي وقت سابق أكدت سنغافورة إصابة 385 شخصا بالفيروس وتفادت، حتى الإعلان الأخير، الحديث عن وفيات منذ ظهور الفيروس بها في أواخر يناير الماضي.

وقال وزير الصحة، جان كيم يونغ، للصحفيين: "أعلم أن أبناء سنغافورة سيتملكهم القلق والجزع، لكن علينا أن نتحلى بالشجاعة وألا نستسلم للفزع".

وحتى أمس الجمعة، تماثلت 131 حالة للشفاء التام في سنغافورة.

وفي تايلاند أعلنت السلطات، اليوم السبت، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات.

كما أعلنت السلطات عن حالة وفاة واحدة بسبب "كوفيد-19"، فيما وصل عدد المتعافين إلى 43 شخصا عادوا إلى منازلهم، بينما لا يزال 278 آخرين في المستشفى.

المصدر: وكالات