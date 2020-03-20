ظريف: أمريكا تتفاخر بقتل الإيرانيين!

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة بقتل أبناء بلاده عبر مواصلتها سياسة العقوبات ضد إيران حتى في ظروف وباء كورونا.

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وكتب ظريف على صفحته في "تويتر"، اليوم الجمعة: "إدارة الولايات المتحدة تبتهج وتتفاخر بقتل مواطنين إيرانيين في عيد نوروز، عيد رأس سنتنا الجديدة!".

وتابع الوزير قائلا "إن البيت الأبيض ينقل سياسته للضغوط القصوى إلى مستوى منقطع النظير من اللاإنسانية بما تحمله في طياتها من الازدراء التام بالحياة البشرية".

وختم ظريف بالقول إن رسالة إيران إلى الولايات المتحدة هي: "سياستكم سوف تجلب لكم العار الدائم، لكن إيران لن تستسلم".

US administration gleefully takes pride in killing Iranians citizens on #Nowruz—our New Year.



The White House takes its "maximum pressure" to a new level of inhumanity with its utter contempt for human life.



Iran to US: Your policy will live in infamy. But Iran won't break. pic.twitter.com/2xGWG8xxH8 — Javad Zarif (@JZarif) March 20, 2020

وأرفق ظريف بتغريدته عنوانا من خبر نشرته وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، يقول: "الولايات المتحدة لإيران: فيروس كورونا لن ينقذكم من العقوبات".

المصدر: RT