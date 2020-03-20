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ظريف: أمريكا تتفاخر بقتل الإيرانيين!

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ظريف: أمريكا تتفاخر بقتل الإيرانيين!
Reuters Evgenia Novozhenina
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
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اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة بقتل أبناء بلاده عبر مواصلتها سياسة العقوبات ضد إيران حتى في ظروف وباء كورونا.

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وكتب ظريف على صفحته في "تويتر"، اليوم الجمعة: "إدارة الولايات المتحدة تبتهج وتتفاخر بقتل مواطنين إيرانيين في عيد نوروز، عيد رأس سنتنا الجديدة!".

وتابع الوزير قائلا "إن البيت الأبيض ينقل سياسته للضغوط القصوى إلى مستوى منقطع النظير من اللاإنسانية بما تحمله في طياتها من الازدراء التام بالحياة البشرية".

وختم ظريف بالقول إن رسالة إيران إلى الولايات المتحدة هي: "سياستكم سوف تجلب لكم العار الدائم، لكن إيران لن تستسلم".

وأرفق ظريف بتغريدته عنوانا من خبر نشرته وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، يقول: "الولايات المتحدة لإيران: فيروس كورونا لن ينقذكم من العقوبات".

المصدر: RT

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