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عقوبات الولايات المتحدة تثقل كاهل إيران تحت وطأة "كورونا"

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عقوبات الولايات المتحدة تثقل كاهل إيران تحت وطأة
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
وزير الخارجية الإيراني
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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية على بلاده تعيق الجهود من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في إيران.

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وأضاف وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني، أن "العقوبات الأمريكية تعيق بشكل أساسي تأمين احتياجات إيران من الأدوية والأجهزة الطبية للقضاء على فيروس كورونا".

وشدد ظريف على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية الجائرة عن طهران، داعيا اليابان إلى مضاعفة جهودها لتحقيق ذلك.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في آخر إحصائية لها مساء أمس الخميس، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 1284 والإصابات 18407.

المصدر: RT

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