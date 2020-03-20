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تبادل سجناء بين إيران وفرنسا

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تبادل سجناء بين إيران وفرنسا
Globallookpress West Coast Surfer
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أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن طهران وباريس اتفقتا على الإفراج عن مواطن فرنسي محتجز في إيران وإطلاق سراح إيراني محتجز في فرنسا.

وذكر موقع السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن فرنسا أفرجت عن جلال روح الله نجاد وهو مهندس إيراني مطلوب لدى السلطات الأمريكية لانتهاكه نظام العقوبات ضد إيران.

وأكد الموقع كذلك أن إيران أفرجت عن مواطن فرنسي دون أن يفصح عن اسمه.

من جهة أخرى، أفادت وكالات الأنباء الإيرانية بأن الفرنسي الذي تم إطلاق سراحه هو الباحث رولان غابرييل مارشال، الذي احتجز في إيران بتهم تهديد الأمن القومي الإيراني.

وأشارت وكالة "تسنيم" إلى أنه تم تسليم المواطن الفرنسي لسفارة بلاده في طهران.

المصدر: وكالات

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