تبادل سجناء بين إيران وفرنسا

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن طهران وباريس اتفقتا على الإفراج عن مواطن فرنسي محتجز في إيران وإطلاق سراح إيراني محتجز في فرنسا.

وذكر موقع السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن فرنسا أفرجت عن جلال روح الله نجاد وهو مهندس إيراني مطلوب لدى السلطات الأمريكية لانتهاكه نظام العقوبات ضد إيران.

جلال روح‌الله نژاد، مهندس ایرانی بازداشت شده در فرانسه آزاد شد.

چندی پیش دادگاهی در فرانسه با استرداد جلال روح‌الله نژاد به آمریکا جهت رسیدگی به اتهامات ادعایی علیه وی در خصوص نقض تحریم‌های آمریکا موافقت کرد. آمریکا، او را به تلاش برای وارد کردن تجهیزاتی به ایران متهم کرده بود. pic.twitter.com/aIVADcAgWt — Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) March 20, 2020

وأكد الموقع كذلك أن إيران أفرجت عن مواطن فرنسي دون أن يفصح عن اسمه.

من جهة أخرى، أفادت وكالات الأنباء الإيرانية بأن الفرنسي الذي تم إطلاق سراحه هو الباحث رولان غابرييل مارشال، الذي احتجز في إيران بتهم تهديد الأمن القومي الإيراني.

وأشارت وكالة "تسنيم" إلى أنه تم تسليم المواطن الفرنسي لسفارة بلاده في طهران.

المصدر: وكالات