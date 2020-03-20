الصحة العالمية: النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن النجاحات التي تم تحقيقها في مكافحة فيروس كورونا المستجد بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء اليوم الجمعة: "وردت أمس من مدينة ووهان الصينية تقارير حول غياب أي حالات إصابة (داخلية). إن ووهان تبعث باقي العالم على الأمل بأنه من الممكن تجاوز الأحوال الأكثر خطورة مثل هذه".

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع كبير بوتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، بينما تواجه دول عدة في العالم تفشيا متسارعا له.

أعلنت الصين الجمعة أنها لم تسجل أي إصابة داخلية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء البلاد، إلا أنها أفاد برصد 39 حالات جديدة قادمة من الخارج.

وسبق أن أكدت السلطات الصينية أن الخطر الأكبر للبلاد فيما يخص هذا الفيروس تمثله الإصابات الوافدة من الخارج، في الوقت الذي أفادت فيه سلطات البلاد بالعمل على 8 لقاحات محتملة ضد العدوى.

المصدر: وكالات