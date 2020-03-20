 
مباشر
عاجل
إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 4032

إيفانكا ترامب أجرت فحصا لكورونا

أخبار العالم

إيفانكا ترامب أجرت فحصا لكورونا
Reuters
ايفانكا ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhgd

نقلت قناة "CNN" الأمريكية عن مصدر مطلع، أن مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترامب، ستعود للعمل الجمعة في البيت الأبيض بعد أن أجرت فحصا أظهر نتيجة سلبية لفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب "تعمل من البيت" بسبب كورونا

وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان إنه "خلال الأسبوع الماضي، اتبعت مستشارة الرئيس إيفانكا ترامب أفضل ممارسات التباعد الاجتماعي في منزلها. وبناء على نصيحة أطبائها، وبسبب عدم وجود الأعراض وفحوصات الطبيب الصحية المستمرة، ستعمل المستشارة من البيت الأبيض اليوم".

وأضاف في بيانه أنه "كما هو الحال مع كل موظفي البيت الأبيض، فإن إيفانكا ستخضع لنفس الفحوصات الصحية، منها قياس درجات الحرارة للحفاظ على سلامتها وسلامة أطفالها والعاملين في البيت الأبيض".

وكانت إيفانكا التزمت الحجر المنزلي الأسبوع الفائت كإجراء احترازي بعد لقاء جمعها بمسؤول أسترالي مصاب بكورونا.

المصدر:  CNN

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا