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إيفانكا ترامب "تعمل من البيت" بسبب كورونا

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إيفانكا ترامب
Reuters LEAH MILLIS
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أعلن البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، "عملت من البيت" اليوم الجمعة في إجراء احترازي بعد لقاء جمعها بمسؤول أسترالي مصاب بكورونا.

وأفاد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، بأن الفريق الطبي للبيت الأبيض نصح إيفانكا بألا تخضع نفسها للحجر الصحي لعدم وجود أي أعراض للمرض عليها.

وأشار إلى أن المسؤول الأسترالي الذي التقته إيفانكا، وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، لم تكن لديه أعراض المرض لحظة اللقاء.

يذكر أن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون، زار واشنطن الأسبوع الماضي، والتقى كلا من إيفانكا ترامب والمدعي العام الأمريكي ويليام بار وغيرهما من المسؤولين في الـ5 من مارس، واليوم الجمعة تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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