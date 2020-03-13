إيفانكا ترامب "تعمل من البيت" بسبب كورونا

أعلن البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، "عملت من البيت" اليوم الجمعة في إجراء احترازي بعد لقاء جمعها بمسؤول أسترالي مصاب بكورونا.

وأفاد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، بأن الفريق الطبي للبيت الأبيض نصح إيفانكا بألا تخضع نفسها للحجر الصحي لعدم وجود أي أعراض للمرض عليها.

Yesterday 🇦🇺 Home Affairs @PeterDutton_MP joins @IvankaTrump, Attorney General Barr & our five eyes partners 🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇳🇿 to fight online child exploitation. We heard from 9 brave survivors & announced principles that technology companies should implement to protect children online pic.twitter.com/3ifeJnGJPI — Australia in the US 🇦🇺🇺🇸 (@AusintheUS) March 6, 2020

وأشار إلى أن المسؤول الأسترالي الذي التقته إيفانكا، وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، لم تكن لديه أعراض المرض لحظة اللقاء.

يذكر أن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون، زار واشنطن الأسبوع الماضي، والتقى كلا من إيفانكا ترامب والمدعي العام الأمريكي ويليام بار وغيرهما من المسؤولين في الـ5 من مارس، واليوم الجمعة تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية