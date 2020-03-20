البنتاغون: نحو 2600 عسكري أمريكي في أوروبا قيد الحجر الصحي بسبب تفشي كورونا

أفاد البنتاغون بأن نحو 2600 عسكري في القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا يخضعون حاليا للحجر الصحي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال البنتاغون، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن نحو 2600 عنصرا في الكوادر العسكرية الأمريكية المنتشرة في أوروبا، بينهم مدنيون، قيد الحجر الصحي حاليا، بعد تصنيفهم كأشخاص يثيرون القلق بسبب أحوالهم الصحية على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأوضح البنتاغون: "ليس من المؤكد أن كل هؤلاء الناس مرضى، لكن من الممكن أنهم تعرضوا لتأثير معين، ولذلك يخضعون لعمليات الفحص الضرورية بالتوافق مع إجراءات الوقاية الصحية".

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن هذا العدد يشمل 35 شخصا كانت نتائج فحوصهم الخاصة بفيروس كورونا إيجابية.

وهذه الحصيلة أكبر بكثير من المعطيات التي كشفها سابقا مسؤولون أمريكيون تحدثوا عن عزل عسكريين في أوروبا.

المصدر: وكالات