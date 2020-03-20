الأقصى بين القبضة الإسرائيلية وكورونا وكلاهما مر بالنسبة للمواطنين

أفادت وسائل إعلام بأن اشتباكات اندلعت اليوم في مدينة القدس، إثر تقييد الشرطة الإسرائيلية دخول المصلين الفلسطينيين إلى الحرم القدسي، ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صلاة الجمعة أقيمت اليوم في المسجد الأقصى، "على الرغم من تفشي الفيروس كوفيد-19 في إسرائيل"، وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية إلى أن المصلين احتشدوا أولا بمجموعات صغيرة في باحات المسجد، لكن الأمطار أجبرتهم على التجمع في أماكن محمية "في مخالفة لتوجيهات وزارة الصحة الإسرائيلية".

في الوقت نفسه، اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات للحد من عدد المصلين في الحرم القدسي، من خلال إغلاق أبواب القدس القديمة أمامهم وحظر الدخول إليها إلا للمقيمين هناك، ما دفع كثيرين من الفلسطينيين الذين منعوا من الدخول إلى تنظيم احتجاجات جماعية عند أبواب المدينة القديمة.

وأعلنت الشرطة أنها استخدمت "أساليب مكافحة الشغب" لتفريق المتظاهرين واعتقلت شخصا واحدا على الأقل.

מתיחות בשכונת ואדי ג'וז הסמוכה לעיר העתיקה בירושלים: תושבים שלא הורשו להיכנס לעיר העתיקה התעמתו עם שוטרים, שהשיבו באמצעים לפיזור הפגנות@SuleimanMas1pic.twitter.com/v4sAwHo6lt — כאן חדשות (@kann_news) March 20, 2020

من جانبها، نقلت قناة i24NEWS عن مصادر فلسطينية تأكيدها أن المواجهات اندلعت ليس في محيط القدس القديمة فقط بل وداخلها أيضا، بعد أن طلبت السلطات الاسرائيلية إيداع بطاقات الهوية عند المدخل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية