مدير أحد مستشفيات موسكو يكشف عن أبرز علامات الإصابة بـ"كورونا"

كشف الطبيب الروسي دينيس بروتسينكو، وهو مدير أحد مستشفيات العاصمة موسكو، أن أهم علامات الإصابة بفيروس كورونا، هو انخفاض تدفق الأكسجين في الدم.

وأوضح بروتتسينكو في حوار لقناة "RT" أن انخفاض تدفق الأوكسجين في الدم ناتج عما يعرف بـ"saturation (التشبع) وهذا يحدث عند إصابة عدد كبير جدا من أنسجة الرئة، وتصبح غير قادرة على أداء مهمتها الرئيسية، وهي نقل الأكسجين من الخارج إلى الدم".

وأكد بروتتسينكو أن هذا يؤدي إلى ضيق في التنفس الذي يظهر لدى المصابين بفيروس كورونا.

وقد صنفت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي فيروس كورونا وباء عالميا، وتم تسجيل أكثر من 210 ألف إصابة ونحو 9 آلاف حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم حتى الآن، وتعتبر الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا الدول الأكثر تضررا في العالم.

المصدر: RT