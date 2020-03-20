شركة "تيفا" الإسرائيلية تساعد واشنطن في مكافحة كورونا

أعلنت الشركة الاسرائيلية للأدوية النوعية "تيفا" اليوم الجمعة أنها ستقدم مجانا إلى المستشفيات الأمريكية عشرة ملايين جرعة من دواء مضاد للملاريا يمكن أن تكون فعالة ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن ستة ملايين جرعة هيدروكسيكلوروكين ستسلم إلى المستشفيات الأمريكية بحلول 31 مارس الجاري وأكثر من عشرة ملايين خلال شهر.

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وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية برندان اوغرادي، في بيان: "تعهدنا المشاركة في تسليم أكبر عدد ممكن من الجرعات بدون مقابل بما أن الطلب على هذا العلاج يتسارع".

وتؤكد "تيفا" التي تستند إلى نجاحاتها الطبية، أنها ستفعل ما بوسعها لتسريع إنتاج الهدروكسيكلوروكين وكذلك إجراء أبحاث لترى ما إذا كان أيا من الأدوية التي تنتجها والبالغ عددها 3500 عقار، يمكن أن تفيد في معالجة كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث الخميس عن فاعلية استخدام الكلوروكين بعد نتائج مشجعة في الصين وفرنسا وإن دعا خبراء إلى التزام الحذر.

وفي فرنسا أعلن مختبر سانوفي الثلاثاء أنه مستعد لتقديم ملايين الجرعات من عقار "بلاكينيل" يمكنها معالجة 300 ألف مريض.

وقال البروفسور ديدييه راول مدير معهد المستشفى الجامعي في مرسيليا الإثنين إن جزيئة الهيدروكسيكلوروكين تستخدم منذ عقود في معالجة أمراض مناعية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الذئبة المناعي (لوبوس).

وقللت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الهيئة الفدرالية التي تشرف على تسويق الأدوية في الولايات المتحدة من حماس ترامب بتأكيدها أن العلاج المسموح به لبعض الأمراض، لم تتم الموافقة عليه لعلاج كورونا.

المصدر: أ ف ب