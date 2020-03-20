230 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة

يواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تفشيه في جنوب شرق آسيا، حيث سجلت إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة إجمالا خلال الساعات الـ24 الماضية 230 حالة إصابة جديدة به.

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وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية أن 60 إصابة جديدة سجلت في أكبر دولة إسلامية على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وبلغت بذلك حصيلة المصابين بالوباء في البلاد 369 شخصا، تعافى 17 منهم، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس من 25 حتى 32 حالة وفاة، أي أعلى حصيلة ضحايا في منطقة جنوب شرق آسيا.

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الجمعة عن شروع الحكومة في إجراء اختبارات سريعة بغية اكتشاف حالات إصابة جديدة محتملة في مناطق انتشار الفيروس.

وفي ماليزيا المجاورة، أعلنت السلطات عن تسجيلها 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك بلغت حصيلة المصابين الإجمالية في البلاد 1030 شخصا، وهذه الأرقام أعلى مما سجل في أي دولة أخرى بالمنطقة.

وأشارت السلطات الماليزية إلى أن 48 من هذه الإصابات الجديدة مرتبطة بتجمع إسلامي نظم أواخر الشهر الماضي قرب كوالالمبور بمشاركة 16 ألف شخص، وتجاوز بذلك عدد الإصابات المرتبطة بهذه الفعالية في مختلف دول منطقة جنوب شرق آسيا 670 حالة.

وسجلت في ماليزيا حتى الآن حالتي وفاة بسبب الفيروس.

وفي سنغافورة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيلها 40 حالة إصابة جديدة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 385 شخصا، دون وفيات، مشيرة إلى أن معظم هذه الحالات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا.

المصدر: رويترز