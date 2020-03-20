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رغم العداوة السابقة.. "كورونا" يدفع إلهان عمر للتغزل بترامب!

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رغم العداوة السابقة..
إلهان عمر
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في رد فعل غير متوقع، أشادت النائب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، بالرئيس دونالد ترامب وبكيفية تعامله مع تفشي فيروس "كورونا".

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ووصفت إلهان، التي اشتهرت بانتقاداتها العنيفة للرئيس الأمريكي، في تغريدة لها أمس الخميس قرارات ترامب المالية بشأن معالجة تداعيات كورونا في البلاد بـ"المذهلة"، وقالت إن "الأوقات غير المسبوقة تتطلب قيادة غير مسبوقة".

وأضافت: "نحن نرى ذلك في بلادنا الآن.. يجب أن لا نترك الخلافات السياسية تقف في طريق السياسات الجيدة".

وتابعت: "هذه بداية رائعة ونأمل أن يكون الآخرون جزءا من جبهة موحدة للدفع نحو سياسات جيدة تساعدنا على العمل خلال الاضطراب الاقتصادي الذي تمر به البلاد الآن".

وفي وقت سابق، وقع ترامب على القانون الخاص بكورونا الذي يتضمن حزمة إغاثية من بينها الاختبار المجاني لفيروس كورونا، وإجازة طارئة مدفوعة الأجر.

كما كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين، عن بعض تفاصيل خطة دعم المواطنين برعاية الرئيس الأمريكي، والتي تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار، لمساعد السكان في مواجهة تداعيات كورونا.

وكانت الوزارة قد قالت إن خطة الدعم الأمريكية تتضمن تقديم أموال لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة على دفعتين خلال شهري أبريل ومايو القادمين.

المصدر: وكالات

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