الجيش الماليزي في مواجهة "كورونا" قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة
Reuters
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قالت الحكومة الماليزية إنها ستنشر قوات من الجيش اعتبارا من يوم الأحد القادم لمساعدة الشرطة في تطبيق القيود على الحركة، الرامية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
ويأتي إعلان الحكومة الماليزية اليوم الجمعة، بعد القيود التي فرضتها على السفر والأعمال هذا الأسبوع، مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 900 مصاب ووفاة اثنين.
وكانت غالبية حالات الإصابة مرتبطة بتجمع ضم 16 ألف مسلم في أواخر الشهر الماضي.
وحث رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، على إلغاء المناسبات والتجمعات الجماهيرية أو تأجيلها عبر البلاد، وبينها التجمعات الدينية والفعاليات الدولية حتى 30 أبريل.
المصدر: رويترز