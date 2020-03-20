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حجر صحي كامل على ولاية أمريكية

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حجر صحي كامل على ولاية أمريكية
Reuters
صورة أرشيفية
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أمر حاكم كاليفورنيا الأمريكية، جافن نيوزوم، سكان ولايته بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال نيوزوم أمس الخميس: "حان الوقت لنا جميعا، أفرادا ومجتمعا، أن ندرك أنه يجب علينا بذل مزيد من الجهد لوقف انتشار كوفيد-19". وأضاف أنه يطلب من السكان "على مستوى كامل الولاية البقاء في منازلهم".

كذلك، أعلن رئيس بلدية لوس أنجليس، إريك غارسيتي، فرض حجر صحي على جميع سكان المدينة البالغ عددهم 4 ملايين نسمة.

وغرد غارسيتي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه أصدر أمرا طارئا بفرض حجر يلزم "جميع سكان مدينة لوس أنجليس بأن يبقوا في منازلهم وبأن يحدوا على الفور من التحركات غير الضرورية".

وأضاف: "نتخذ هذا الاجراء الطارئ من أجل الحد من انتشار كوفيد-19 وإنقاذ أرواح الناس".

وعلى خلفية الانتشار السريع للفيروس، أعلن العديد من الولايات الأمريكية حالات الطوارئ، ومنع التجمعات وأغلاق المدارس والجامعات.

وسجلت ولاية واشنطن إصابة أكثر من 1300 شخص بفيروس كورونا، فضلا عن 74 حالة وفاة، وهو أكبر عدد وصلت له ولاية أمريكية حتى الآن. فيما سجلت ولاية نيويورك 4152 إصابة و27 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

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