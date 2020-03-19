مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي لمحاربة كورونا

قدم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل مشروع قانون لدعم الاقتصاد الأمريكي ومحاربة تداعيات فيروس كورونا.

وقال ماكونيل إن التشريع سيشمل مساعدة مالية مباشرة للأمريكيين وتخفيف الأعباء على كاهل المشروعات الصغيرة والعاملين فيها، بالإضافة إلى خطوات لضمان الاستقرار الاقتصادي ودعم الأطباء والمصابين بكورونا.

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وفي تفاصيل المشروع، من المفترض تقديم الدعم بحجم يصل إلى 1200 دولار للأفراد و2400 دولار للعائلات.

ويحدد الحد الأدنى للمعونات التي ستقدم لدافعي الضرائب بـ 600 دولار، وذلك لمن تبلغ مداخيلهم ما لا يقل عن 2500 دولار.

كما يضم مشروع القانون دعما لشركات الحدود الجوية بحجم 58 مليار دولار، منها 50 مليارا للشركات التي تنقل الركاب و8 مليارات للشركات الخاصة بنقل الشحنات.

ومن المقرر أن يبدأ الجمهوريون مناقشات مع الديمقراطيين قريبا من أجل تمرير التشريع.

المصدر: رويترز