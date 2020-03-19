غوتيريش: كلنا في حرب على كورونا ونواجه وضعا غير مسبوق وكسادا عالميا شبه مؤكد

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، أن العالم أجمع في "حالة حرب" مع فيروس كورونا، فيما أشار إلى أن الكساد الاقتصادي العالمي أمر سيحدث بشكل شبه مؤكد.

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وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها مساء اليوم الخميس: "العالم يواجه عدوا مشتركا، إننا في حالة حرب مع الفيروس. براعة التعامل يجب أن تتماشى مع الطبيعة الفريدة لهذه الأزمة، وقوة ردنا عليها أن تتطابق مع نطاقها".

وأضاف: "نواجه وضعا غير مسبوق، ولم يعد ممكنا تطبيق القواعد العادية، لا يمكننا استخدام آليات اعتيادية في مثل هذه الأحوال غير الاعتيادية".

وشدد غوتيريش على أن "الكساد العالمي وربما بحجم قياسي أمر سيحدث بشكل شبه مؤكد"، ولفت إلى أن إجراءات الرد التي تتخذ حاليا على المستوى الوطني "لن تعالج النطاق العالمي وصعوبة الأزمة".

وأردف الأمين العام للأمم المتحدة: "هذه اللحظة تتطلب خطوات سياسية منسقة وحاسمة ومبدعة من قبل أقوى اقتصادات العالم".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية.

المصدر: وكالات