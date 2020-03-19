لندن تغلق 40 محطة مترو وتقلص حركة الحافلات

أعلنت السلطات البريطانية تقليص حركة المواصلات في العاصمة لندن كإجراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقالت إدارة المواصلات في لندن، أمس الأربعاء، إنها قررت إغلاق 40 محطة مترو أنفاق بلندن حتى إشعار آخر، وتعليق عمل عدد من الحافلات العامة، وأوضحت أن هذا القرار هو إجراء احترازي للتصدي لانتشار كورونا، وكذلك بعد تسجيل انخفاض في أعداد مستخدمي وسائل النقل العامة.

وقد دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين الماضي، إلى العمل من البيوت، وتجنب التنقل والامتناع عن حضور المناسبات وزيارة المطاعم والنوادي.

هذا وقد تجاوز عدد الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا الـ 100 شخص، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين.

المصدر: وكالات