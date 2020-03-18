كورونا في بريطانيا.. عدد الضحايا يتجاوز الـ 100

تجاوز عدد الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا الـ 100 شخص بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، اليوم الأربعاء.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية إلى أن كل الوفيات الجديدة الـ 32 تم تسجيلها في انجلترا، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين في بريطانيا إلى 104 أشخاص، 99 منهم في انجلترا.

وتتراوح أعمار المتوفين ما بين 59 و94 سنة.

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وتم تأكيد إصابة 2626 شخصا بالفيروس، منها 676 حالة جديدة.

وأعلن وزير التعليم البريطاني غافين ويليامسون أمام البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت إغلاق المدارس اعتبارا من يوم الجمعة القادم وحتى إشعار آخر.

من جهته، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين لعدم ترك الأطفال مع أجدادهم. كما طلب من المدارس الخاصة أن تطبق قدر الإمكان نفس الإجراءات التي سيتم تطبيقها في المدارس الحكومية.

ولم يتسبعد جونسون تشديد القواعد الخاصة بالحجر المنزلي للمواطنين.

المصدر: وكالات