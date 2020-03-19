أردوغان: الغرب يتعامل بسلبية مع كورونا!

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدول الغربية تتعامل بسلبية مع انتشار وباء الفيروس التاجي (كورونا)، الأمر الذي قال إنه سيؤدي إلى تغييرات جذرية على المسرح العالمي.

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وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع تنسيقي لمكافحة الوباء في أنقرة: "نحن ندخل حقبة جديدة من المرجح أن تحدث فيها تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن عددا من الدول الغربية لم تتمكن من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أمن مواطنيها، وأن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة على خلفية تفشي الوباء هو سوء إعداد نظام الخدمات العامة، الذي أحال في السنوات الأخيرة مهمة الرعاية إلى مؤسسات خاصة.

بالمقابل، نوه أردوغان بالعمل "الشاق" الذي قامت به بلاده منذ البداية لمراقبة الوضع الوبائي، وتوزيع المساعدة الاجتماعية والطبية على المواطنين، مضيفا أن أنقرة تعمل حاليا على لقاح وأدوية لعلاج الالتهاب الرئوي "كوفيد – 19".

وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق إدخال حزمة من التدابير الاقتصادية لمكافحة الفيروس التاجي.

يذكر أنه حتى 19 مارس، تم تسجيل 191 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في تركيا، توفي منهم اثنان.

المصدر: وكالات