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وزير الصحة التركي يعلن تسجيل وفاة ثانية بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 191

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وزير الصحة التركي يعلن تسجيل وفاة ثانية بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 191
Reuters UMIT BEKTAS
مدينة اسطنبول التركية
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 191.

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وقال الوزير التركي، إن "المصاب هو مواطن تركي يبلغ من العمر 61 عاما".

وأشار إلى أن الفرق الصحية سجلت 93 إصابة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين في عموم البلاد إلى 191 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة التركية الثلاثاء، عن وفاة أول مواطن عمره 89، عقب إصابته بالفيروس عن طريق موظف يعمل لديه قدم مؤخرا من الصين. 

المصدر: الأناضول 

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