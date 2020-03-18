بسبب كورونا.. حفيدة ملكة بريطانيا تؤجل زواجها

ذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، أن بياتريس حفيدة الملكة إيليزابيث، سترجئ خطط زفافها وتلغي حفل استقبال كان مقررا في قصر بكنغهام في مايو بسبب فيروس كورونا.

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وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المقرر أن تجري بياتريس وخطيبها قطب قطاع التطوير العقاري إدواردو مابيللي موتسي حفل زفافهما في قصر سان جيمس في لندن يوم 29 مايو، وكان من المقرر أن تقيم الملكة حفل استقبال لهما في حديقة قصر بكنغهام.

ونقلت الصحيفة، عن أحد أصدقاء العروسين: "لن يكون هناك حفل استقبال، قد يكون الزفاف مقتصرا عليهما وقسيس، كل هذا يتوقف على ما سيحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن لن يكون هناك تجمع كبير".

المصدر: "ديلي تلغراف"