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كورونا.. ارتفاع حاد للوفيات في فرنسا

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كورونا.. ارتفاع حاد للوفيات في فرنسا
AFP Pascal POCHARD-CASABIANCA
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أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل 89 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 264 شخصا بارتفاع في معدل الوفيات بلغ 51% خلال اليوم الأخير.

وكشف مدير هيئة الرعاية الصحية الفرنسية جيروم سالومون عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بنسبة 18%، من 7730 إلى 9134 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة وأن 931 شخصا بحالة خطرة.

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وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم الـ200 ألف شخص، فيما توفي بسبب الفيروس أكثر من 8 آلاف شخص.

المصدر: رويترز

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