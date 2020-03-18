كورونا.. ارتفاع حاد للوفيات في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل 89 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 264 شخصا بارتفاع في معدل الوفيات بلغ 51% خلال اليوم الأخير.

وكشف مدير هيئة الرعاية الصحية الفرنسية جيروم سالومون عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بنسبة 18%، من 7730 إلى 9134 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة وأن 931 شخصا بحالة خطرة.

إقرأ المزيد

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم الـ200 ألف شخص، فيما توفي بسبب الفيروس أكثر من 8 آلاف شخص.

المصدر: رويترز