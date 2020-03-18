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سفير الصين في السعودية يحتفي بلقاح بلاده الواعد ضد كورونا

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سفير الصين في السعودية يحتفي بلقاح بلاده الواعد ضد كورونا
Reuters
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بمناسبة دخوله إلى مرحلة التجارب السريرية، احتفى السفير الصيني لدى الرياض، تشن وي تشينغ، باللقاح الذي طوره فريق بقيادة الأكاديمية المتخصصة في الأوبئة تشن وي.

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وغرد مبشرا بأن اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد - 19" الذي طورته بلاده اجتاز مرحلة الأبحاث السريرية، وتمت الموافقة على تجربته على البشر.

وأفاد السفير الصيني بأن علماء بلاده حضروا لقاحا وفق معايير الجودة والفعالية الدولية واللوائح المحلية، حتى تتسنى مهمة "السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع".

وأرفق الدبلوماسي الصيني تغريدته بشريط للتلفزيون المركزي، استعرض هذا الإنجاز وأجرى مقابلة مع العالمة الصينية تشن وي، التي خاضت وفريقها من الخبراء جولات في السابق ضد وبائي إيبولا وسارس.

المصدر: تويتر

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