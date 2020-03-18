سفير الصين في السعودية يحتفي بلقاح بلاده الواعد ضد كورونا

بمناسبة دخوله إلى مرحلة التجارب السريرية، احتفى السفير الصيني لدى الرياض، تشن وي تشينغ، باللقاح الذي طوره فريق بقيادة الأكاديمية المتخصصة في الأوبئة تشن وي.

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وغرد مبشرا بأن اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد - 19" الذي طورته بلاده اجتاز مرحلة الأبحاث السريرية، وتمت الموافقة على تجربته على البشر.

بالأمس، اجتاز #اللقاح المؤتلف لـ #كوفيد19 الذي طوره فريق الأكاديمية تشن وي، مراجعة الأبحاث السريرية وتمت الموافقة عليه للتجارب السريرية.

وقالت تشين وي: وفقًا للمعايير الدولية واللوائح المحلية، تم التحضير لتحقيق الجودة الآمنة والفعالة للقاح ويمكن السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع pic.twitter.com/6nb2w6LQhE — Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) March 17, 2020

وأفاد السفير الصيني بأن علماء بلاده حضروا لقاحا وفق معايير الجودة والفعالية الدولية واللوائح المحلية، حتى تتسنى مهمة "السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع".

وأرفق الدبلوماسي الصيني تغريدته بشريط للتلفزيون المركزي، استعرض هذا الإنجاز وأجرى مقابلة مع العالمة الصينية تشن وي، التي خاضت وفريقها من الخبراء جولات في السابق ضد وبائي إيبولا وسارس.

المصدر: تويتر