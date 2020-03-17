 
مباشر
عاجل
ترامب: حققنا تقدما في مواجهة كورونا وإجراءات الاختبار تسير على ما يرام

إيران تعلن تركيب عقار للعلاج من مضاعفات كورونا

أخبار العالم

إيران تعلن تركيب عقار للعلاج من مضاعفات كورونا
Reuters Hamad I Mohammed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngoc

أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى تركيب دواء لعلاج التهابات الرئة لدى المصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم من الفيروس.

إقرأ المزيد
الصحة الإيرانية: تسجيل 1178 إصابة و135 وفاة جديدة بكورونا
الصحة الإيرانية: تسجيل 1178 إصابة و135 وفاة جديدة بكورونا

وقال رئيس اللجنة العلمية في الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا مصطفى قانعي في مؤتمر صحفي، إن بلاده تمكنت من تركيب دواء يعالج التهابات الرئة لدى المصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم من الإصابة، وهو يقلل من فترة بقائهم في المستشفى حتى مدة 4 أيام.

وقال قانعي إن الدواء ليس علاجا من فيرس كورونا، وإنما علاج للأعراض الرئوية الناجمة عنه.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في آخر تحديث لسجل ضحايا فيروس كورونا في البلاد، رصد 135 وفاة و1178 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988 والإصابات إلى 16169 حتى الآن.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا