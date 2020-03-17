اعتقال 19 شخصا في تركيا روجوا "كتابات تنشر الخوف" عن كورونا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن أجهزتها رصدت 93 شخصا كتبوا منشورات "لا أساس لها من الصحة ومستفزة" على مواقع التواصل الاجتماعي عن تفشي فيروس كورونا المستجد، واعتقلت 19 شخصا منهم.

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وأفاد بيان وزارة الداخلية بوجود منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف مسؤولين وتنشر الفزع والخوف بالإشارة إلى أن الفيروس انتشر على نطاق واسع في تركيا وأن المسؤولين لم يتخذوا إجراءات كافية.

وقال البيان الذي نشر في وقت متأخر من مساء الاثنين "جرى اعتقال 19 من المشتبه بهم وعملية اعتقال الآخرين الذين تم التعرف عليهم مستمرة".

جاء ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد ووسعت حظر الطيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس بعد أن زاد عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 47 حالة.

وأصبحت تركيا يوم الأربعاء الماضي أحدث اقتصاد كبير يعلن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، حيث أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه عن 29 إصابة جديدة مساء أمس ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 47. ولم تعلن البلاد أي وفيات.

المصدر: "رويترز"