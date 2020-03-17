الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا

حذرت وزارة الخارجية الصينية مواطنيها من السفر إلى الدول الأجنبية الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره في العالم من الصين.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، إنها توصي المواطنين بتجنب السفر إلى الدول التي يشكل الوجود فيها مخاطر مرتفعة للإصابة بفيروس كورونا، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عاما.

وأوضحت الخارجية الصينية، أن هذه القائمة تضم الدول الأكثر تضررا بالفيروس في أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وكذلك الولايات المتحدة وإيران وكوريا الجنوبية.

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع كبير بوتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، بينما تواجه دول عدة في العالم تفشيا متسارعا له.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت السلطات الصينية بتسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن 20 منها حالات وافدة من الخارج.

المصدر: رويترز + وكالات