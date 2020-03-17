كورونا يحرم الأمريكيين مؤقتا من ديمقراطيتهم الانتخابية

عطل فيروس كورونا ممارسة الأمريكيين لديمقراطيتهم الانتخابية مؤقتا، وأجبرهم على تأجيل انتخابات تمهيدية من شأنها تحديد أسماء المرشحين الذين سيتنافسون على منصب الرئاسة الخريف المقبل.

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وأمرت السلطات في أوهايو بإغلاق مراكز الاقتراع في الولاية حيث كان مقررا أن يجري الحزب الديمقراطي الثلاثاء انتخاباته التمهيدية للانتخابات الرئاسية، في قرار عزاه الحاكم الجمهوري إلى حالة طوارئ صحية بسبب فيروس كورونا، متحديا بذلك حكما قضائيا منعه من تأجيل الانتخابات.

وقال الحاكم مايك ديواين في تغريدة نشرها في وقت متأخر من ليل الاثنين على "تويتر" إنه "في الوقت الذي سيتم فيه إغلاق صناديق الاقتراع غدا، سيسعى وزير شؤون الولاية فرانك لاروز إلى إيجاد حل من خلال المحاكم لتمديد خيارات التصويت بحيث يحصل كل ناخب يريد التصويت على فرصة للقيام بذلك" في وقت لاحق.

وأضاف أن إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة "سيجبر موظفي الانتخابات والناخبين على تعريض أنفسهم لخطر صحي غير مقبول بالإصابة بفيروس كورونا".

وكان مقررا أن يجري الحزب الديمقراطي انتخاباته التمهيدية الثلاثاء في أربع ولايات هي بالإضافة إلى أوهايو، فلوريدا وإيلينوي وأريزونا. ويتنافس على نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية لانتخابات رئاسة البيت الأبيض كل من نائب الرئيس السابق جو بايدن ومنافسه السناتور اليساري بيرني ساندرز.

وكانت ولاية لويزيانا أرجأت مؤخرا انتخاباتها التمهيدية المقررة أساسا في 4 أبريل إلى 20 يونيو، وكذلك فعلت ولاية جورجيا التي أرجأت انتخاباتها التمهيدية التي كانت مقررة في 24 مارس إلى شهرين.

ومساء الاثنين أعلنت ولاية كنتاكي المجاورة لأوهايو تأجيل انتخاباتها التمهيدية خمسة أسابيع لغاية 23 يونيو.

المصدر: "أ ف ب"