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كندا تغلق الحدود بسبب كورونا

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كندا تغلق الحدود بسبب كورونا
Reuters BLAIR GABLE
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين تورودو عن إغلاق الحدود أمام الأجانب باستثناء مواطني الولايات المتحدة، في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين: "سنمنع غير المواطنين الكنديين ومن لا يحملون الإقامة الدائمة، من دخول كندا".

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وأكد أن هذا الإجراء لا يشمل المواطنين الأمريكيين ودعا جميع الكنديين إلى البقاء في منازلهم وعدم السفر إلى الخارج، والموجودين في الخارج للعودة إلى البلاد.

وأضاف أن كندا ستوجه جميع الرحلات الجوية الدولية إلى 4 مطارات كندية في تورونتو وكالغاري ومونتريال وفانكوفر وسيكون على الركاب القادمين من الخارج البقاء تحت الحجر المنزلي 14 يوما.

المصدر: رويترز

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