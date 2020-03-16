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ترامب: بدأنا اختبار لقاح ضد فيروس كورونا ونطور عقاقير للتخفيف من أعراضه والنتائج واعدة

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ترامب: بدأنا اختبار لقاح ضد فيروس كورونا ونطور عقاقير للتخفيف من أعراضه والنتائج واعدة
Reuters JOSHUA ROBERTS
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي إن بلاده بدأت باختبار لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطور عقاقير للتخفيف من أعراضه، مشيرا إلى أن النتائج واعدة.

وفي كلمة ألقاها ترامب قبل قليل، دعا الأمريكيين لتعليق الاجتماع في محافل تحشد 10 أشخاص وأكثر، والامتناع عن السفر وتناول الطعام بالمطاعم.

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وفي رسالة طمأنة للأمريكيين قال ترامب إن "أسوأ فيروس في العالم قد ينتهي بحلول يوليو أو أغسطس أو بعد ذلك". 

وأكد ترامب أن إدارته سوف تطبق على مدار الأسبوعين المقبلين تعليمات صارمة لمواجهة كورونا.

المصدر: RT

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