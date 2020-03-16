نتنياهو يعلن سلسلة من الإجراءات لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن سلسلة من القيود الإضافية ضمن المساعي الرامية للتصدي لفيروس كورونا، ستسري اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

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وأشار نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة، إلى تحويل القطاع العام إلى العمل بنظام الطوارئ، وتقليص نشاطات القطاع الخاص من خلال خفض عدد المستخدمين فيه إلى سبعين بالمئة.

وأضاف، أن "الخدمات الحيوية ستستمر، بما فيها عمل الصيدليات والأجهزة الأمنية والأنظمة المصرفية والصرف الآلي".

وأكد أن "الحكومة ستصادق في وقت لاحق من هذه الليلة على إجراءات مراقبة تكنولوجية يسري مفعولها لثلاثين يوما"، مطمئنا الجمهور بعدم وجود نقص في المواد الأغذية.

من جهته، قال وزير المالية موشيه كحلون، إن "كل من سيمنح إجازة غير مدفوعة سيتلقى إعانات البطالة".

وبلغ عدد مصابي كورونا في إسرائيل 250، بعد اكتشاف 48 إصابة جديدة أمس بينها 18 لدى أفراد الطواقم الطبية.

المصدر: RT