سويسرا تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

أعلنت الحكومة السويسرية حالة الطوارئ على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد، واتخذت جملة من الإجراءات لمنع انتشار الفيروس.

وعقدت الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزراء الدفاع والداخلية والعدل في البلاد للإعلان عن إجراءات مواجهة الفيروس.

وقررت السلطات السويسرية حظر جميع الفعاليات العامة والخاصة اعتبارا من منتصف الليل المقبل وإغلاق كل المطاعم والحانات حتى 19 أبريل، ووضع نحو 8 آلاف عسكري في حالة تأهب.

ودعت سويسرا مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد، ونشرت نقاط تفتيش على الحدود مع فرنسا وألمانيا والنمسا، علما بأن هذه النقاط كانت قد نشرت على الحدود مع إيطاليا في وقت سابق وألغت دورة البرلمان.

ويأتي ذلك بعد تسجيل 840 إصابة جديدة في البلاد، حيث وصل إجمالي المصابين إلى 2230 والوفيات إلى 14 حتى الآن.

المصدر: رويترز