إيطاليا.. 349 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الاثنين، عن آخر حصيلة للوفيات في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، بحصيلة بلغت المئات.

وقالت السلطات الإيطالية إن 349 شخصا فارقوا الحياة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 2158.

ووثقت السلطات 3233 حالة جديدة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 27980.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا ارتفع إلى 1420، بعد تسجيل 202 وفاة جديدة يوم الاثنين 16 مارس.

وفي وقت سابق الاثنين، صرح مستشار رعاية منطقة لومبارديا جوليو غاليرا خلال مؤتمر صحفي، بأن المقاطعة سجلت 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدا أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز 14 ألفا، وأن 823 مصابا في العناية المركزة.

من المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في البر الصيني 9848، فيما تتم معالجة 20603 مصابين في كامل إيطاليا.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز الـ175 ألفا، في حين ازداد عدد الوفيات ليعبر حاجر 6700.

RT

المصدر: وكالات