كورونا.. نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يحجر على نفسه

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، أن نائب رئيستها فرانس تيمرمانس، قرر وضع نفسه قيد الحجر الصحي لغاية 20 مارس الجاري، في إجراء وقائي من فيروس كورونا.

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وأوضح المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير أن "نائب رئيس المفوضية سيعمل من منزله"، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف، أن "نائب رئيس المفوضية اتخذ القرار عقب لقائه مطلع الشهر الجاري مع وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون البيئة برين بوارسون، والتي أعلن أنها مصابة بفيروس كورونا".

وقرر تيمرمانس وضع نفسه قيد الحجر الصحي في إجراء وقائي، وقال: "أنا أتمتع بصحة جيدة".

ولم يقم أي مفوض أوروبي آخر باتخاذ إجراء مماثل رغم أن المسؤول الأوروبي تواصل مع بعضهم بعد لقائه بالمسؤولة الفرنسية.

المصدر: "آكي الإيطالية"