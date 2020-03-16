تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في المكسيك

سجلت السلطات الطبية المكسيكية، فجر اليوم الاثنين، أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أودى بحياة أكثر من 6.5 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية بوفاة رجل الأعمال، خوسيه كوري، بعد أن أظهر فحص خضع له مؤخرا نتائج إيجابية أكدت إصابته بالفيروس.

Fallece el empresario mexicano José Kuri. Apenas llego hace una semana de Vail y dio positivo de Coronavirus. Sería la primera muerte en México por el Covid-19 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 16, 2020

وأكد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، وفاة كوري، الذي قدم مؤخرا إلى المكسيك قادما من الولايات المتحدة.

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وسجلت في أراضي المكسيك، حسب الإحصائية الأخيرة، 34 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم، داعية لاتخاذ الإجراءات الضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

ونظرا لتسارع وتيرة انتشار الفيروس، الذي وصل إلى أكثر من 130 دولة، صنفت المنظمة هذا التفشي، يوم 11 مارس، وباء عاما، وحتى هذه اللحظة سجلت في العالم 169605 إصابة، بينها 6518 وفاة و77775 حالة شفاء.

المصدر: رويترز + وكالات