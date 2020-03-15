صربيا تعلن حالة الطوارئ لاحتواء تفشي كورونا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم الأحد، فرض حالة الطوارئ في البلاد لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال فوتشيتش عقب اجتماع عقده مع كبار المسؤولين في الحكومة في بلغراد، إنه اتخذ هذا الإجراء بموجب الأطر القانونية التي تسمح له بإعلان حالة الطوارئ في ظل غياب البرلمان الذي حل قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 26 أبريل.

وأضاف الرئيس الصربي في كلمة بثها التلفزيون: "من هذه اللحظة نحن في حالة الطوارئ... ستتخذ أشد الإجراءات صرامة وبشكل عاجل".

وأعلنت السلطات الصحية في صربيا أن عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن بلغ 46، وأن الفحوص شملت 283 شخصا، ولم تسجل أي حالة وفاة.

المصدر: رويترز