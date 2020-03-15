 
مباشر

ترامب يكشف كيفية إحيائه "يوم الصلاة الوطني" لمواجهة فيروس كورونا

أخبار العالم

ترامب يكشف كيفية إحيائه
AFP CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
ترامب يصلي أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ng85

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة على "تويتر" كشف فيها كيفية إحيائه "يوم الصلاة الوطني"، الذي أعلن عنه أمس السبت.

وكتب ترامب: "أنا أشهد قداسا عظيما ورائعا أداه القسيس جينتيزين فرانكلين. شكرا لك!".

ونشر ترامب قبلها تغريدة قال فيها "إن اليوم هو يوم وطني للصلاة. فليبارك الرب الجميع!".

وفي تغريدة سابقة كتب: "بغض النظر عن المكان الذي قد تكون فيه، أشجعك على الاتجاه للصلاة في فعل إيماني.. معا، سوف ننتصر بسهولة".

وأعلن ترامب الجمعة حالة الطوارئ الوطنية، التي قال إنها ستمنح الولايات إمكانية الحصول على نحو 50 مليار دولار من الأموال الفدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا