ترامب يكشف كيفية إحيائه "يوم الصلاة الوطني" لمواجهة فيروس كورونا

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة على "تويتر" كشف فيها كيفية إحيائه "يوم الصلاة الوطني"، الذي أعلن عنه أمس السبت.

وكتب ترامب: "أنا أشهد قداسا عظيما ورائعا أداه القسيس جينتيزين فرانكلين. شكرا لك!".

I am watching a great and beautiful service by Pastor Jentezen Franklin. Thank you! @Jentezen — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2020

ونشر ترامب قبلها تغريدة قال فيها "إن اليوم هو يوم وطني للصلاة. فليبارك الرب الجميع!".

وفي تغريدة سابقة كتب: "بغض النظر عن المكان الذي قد تكون فيه، أشجعك على الاتجاه للصلاة في فعل إيماني.. معا، سوف ننتصر بسهولة".

وأعلن ترامب الجمعة حالة الطوارئ الوطنية، التي قال إنها ستمنح الولايات إمكانية الحصول على نحو 50 مليار دولار من الأموال الفدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT