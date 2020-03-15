5 نصائح تقيك شرّ كورونا

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نشر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على "تويتر" خمس نصائح يجب الإصغاء إليها لتقليص خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعاد نشر غيبرييسوس على حسابه تغريدة نشرتها شركة "غوغل" تحت عنوان: "تقيد بهذه الأمور الخمسة البسيطة لوقف تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وتضم قائمة النصائح:

غسل اليدين باستمرار

تغطية الفم عند السعال

تجنب لمس الوجه بالأيدي قدر الإمكان

عدم الاقتراب من الآخرين لمسافة تقل عن متر واحد

البقاء في المنزل إذا شعرت بالمرض

It's been great to see all the creative & effective ways people are sharing @WHO's public health advice in the worldwide fight against #COVID19. I really like "Do the 5," which @Google launched today! We thank them for support & collaboration. https://t.co/TN2feIDtWq — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 14, 2020

وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتوزيع "غوغل" هذه النصائح "بطريقة مبتكرة وفعالة"، وشكر الشركة على "الدعم والتعاون".

المصدر: وكالات